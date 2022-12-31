O Ses Türkiye Yılbaşı izle, 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı programı

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O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri isimleri belli oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Seda Sayan'ın oturacağı O Ses Türkiye yılbaşı programı konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri isimleri...TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. O Ses Türkiye Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor.İşte, birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı O Ses Türkiye yılbaşı konuklarıYarışmaya katılacak isimler arasında Alina Boz, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Bestemsu Özdemir, Melis Sezen, Şafak Sezer, Büşra Pekin, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaş, Hazal Subaşı gibi oyuncular tek sahne alacak. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un düeti şimdiden konuşulmaya başladı. Melis Sezen, özel dans gösterisi ile geceye damga vuracak. O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel programı konukları arasında Selin Şekerci - Selçuk Yöntem, Aslıhan Malbora - Aytaç Şaşmaz, Kadir Doğulu - Neslihan Atagül gibi isimler çift olarak sahne alacak. Bu yıl yarışmada Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Chaby Han gibi fenomenler de sahne alacak. Oyuncu ve fenomenlerin şarkı söylemesi yanı sıra Edis ve KÖFN gibi sanatçılar da sahne alacak.Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak.Programda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.Hazal SubaşıTalat BulutKerem AlışıkEbru ŞahinOnur BulduAlina BozMelis SezenCemre BayselSelin ŞekerciNilsu Berfin AktaşBüşra PekinAslıhan MalboraAytaç ŞaşmazAyça Ayşin TuranSelçuk YöntemChabyDanla BilicCemal Can CansevenBestemsu ÖzdemirEser-Berfu Yenenler