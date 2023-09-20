Denver Nuggets'ın, yıldız oyuncusu Jamal Murray'nin Larry O'Brien şampiyonluk kupasını memleketi Kanada'ya götürmesine izin vermediği bildirildi.



Murray, kendisi gibi Kanadalı olan Cory Joseph, Tristan Thompson ve Andrew Wiggins'ten sonra, bu sene Nuggets'la şampiyonluk kazanarak kupayı tekrar memleketine götürmeyi planlıyordu.



Ancak takımları Thompson ve Wiggins'e kupayı memleketlerine götürmelerine ve taraftarlarla kutlama yapmalarına izin vermiş olsa da, Nuggets ekibi Murray'nin aynı şeyi yapmasına engel olmuştu.



Nuggets'ın medya ilişkileri direktörü Nick O'Hayre, Toronto Star'a gönderdiği bir e-postada bunun nedenini şu şekilde açıkladı:



"Kupayı kazandığımızdan beri takım sahiplerimiz onu kilit altında tutuyor ve hiçbir oyuncunun veya personelin herhangi bir yere götürmesine izin verilmiyor. Oyuncular kupayı Stanley Kupası gibi alıp oradan oraya dolaştıramıyor."



Murray, 2023 playofflarında 26,1 sayı, 5,7 ribaund ve 7,1 asist ortalamaları yakalamış ve Nuggets'ın Finaller MVP'si Nikola Jokic'in ardından açık ara en iyi ikinci oyuncusu olmuştu.



