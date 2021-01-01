Nowitzki, Dallas'a özel danışman olarak dönüyor!

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, eski takımına özel danışman olarak yeniden katıldığını açıkladı.



Takım sahibi Mark Cuban'ın talebi üzerine Nowitzki, Mavericks'in yeni bir basketbol operasyonları başkanı ve başantrenörü aramasına yardımcı olacak.



Dirk, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Mark benden yardım etmemi istedi ve ben de tabii ki evet dedim. Mavs'im için ne gerekiyorsa yaparım."



Dallas, uzun süredir yöneticiliğini yapan Donnie Nelson'ın Çarşamba günü ayrılmasının ardından yeni bir genel menajer arayışına girmişti. Ek olarak, başantrenör Rick Carlisle Perşembe günü görevinden ayrılmış ve 13 yılın ardından Dallas'ın başantrenörlük pozisyonunda ilk kez bir boşluk oluşmuştu.



