Haber Tarihi: 06 Eylül 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 11:41

Nihat Altınkaya kimdir? Nihat Altınkaya Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı oldu

Nihat Altınkaya Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı oldu. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya oldu. Acun Ilıcalı resmi hesabında ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağını açıkladı. Paylaşım ardından Nihat Altınkaya'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Nihat Altınkaya kimdir? Nihat Altınkaya Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı oldu
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Her yıl merakla takip edilen ve kendine has bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor, yeni sezonda da ekrana gelecek. Son olarak ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısını duyurdu. Peki, Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı ise başarılı oyuncu Nihat Altınkaya oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayımlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te aldı. İki kız kardeşi olan Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle uğraşmaktadır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynayan sporcu, 17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınan Altınkaya, buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi aldıktan sonra Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer aldı.

İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi Gökçe Doruk Erten sayesinde Funda Arar'ın Özledim şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer aldı. Sanatçı Ekol Drama Sanat Evi'nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi alan Altınkaya; Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Binbir Gece, Yaprak Dökümü ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol aldı. Altınkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, Survivor 2012 yarışma programının birincisi olmuştur.

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