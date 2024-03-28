Nice, Jean-Clair Todibo'nun bonservisini belirledi

Nice, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Jean-Clair Todibo'nun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nice, Jean-Clair Todibo'nun bonservisini belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2024 18:27
Fransa Ligue 1 ekibi Nice, sezon başından bu yana birçok talibi bulunan 24 yaşındaki stoperi Jean-Clair Todibo için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nice, Todibo'nun bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. 

PREMIER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Haberde, Manchester United'ın geçen yazdan bu yana Todibo ile ilgilendiği belirtilirken, Manchester United'ın dışında Premier Lig ve diğer liglerden birçok kulübün oyuncuyu izlemeye devam ettiği de aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Nice ile bu sezon 25 maça çıkan Fransız stoper, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti. Todibo'nun kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery