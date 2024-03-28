Nice, Jean-Clair Todibo'nun bonservisini belirledi

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, sezon başından bu yana birçok talibi bulunan 24 yaşındaki stoperi Jean-Clair Todibo için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nice, Todibo'nun bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi.



PREMIER LİG'DEN TALİPLERİ VAR



Haberde, Manchester United'ın geçen yazdan bu yana Todibo ile ilgilendiği belirtilirken, Manchester United'ın dışında Premier Lig ve diğer liglerden birçok kulübün oyuncuyu izlemeye devam ettiği de aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Nice ile bu sezon 25 maça çıkan Fransız stoper, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti. Todibo'nun kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.



