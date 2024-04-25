Brooklyn Nets'in yeni koçu Jordi Fernandez, pivot Nic Claxton'ı tutmanın bu yaz takım için "öncelik" olduğunu söyledi.



Fernandez, takımın antrenman tesisinde düzenlediği tanıtım basın toplantısında sınırsız serbest oyuncu Claxton'ın durumu hakkındaki düşüncelerini şu ifadelerle paylaştı:



"Nic, savunmada çok yönlülüğü olan bir uzun. Onun bir gün Yılın Savunmacısı seçileceğine inanıyorum. Kendisini kadroda tutmak bu yaz bizim önceliklerimizden biri. Onunla ikili oyunlarda oynayabiliyoruz, potaya çok hızlı devriliyor ve çemberi de iyi savunuyor. Bildiğiniz gibi son zamanlarda NBA'de çok etkili olan elden ele verilen pas oyununu oynama becerisine de sahip.



Herkes topa dokunduğunda ve işin içinde olduğunda, hepimiz daha mutlu oluyoruz. Sadece ikili oyun oynamamız beklenmediğinden, bunu savunmak rakipler için daha zor hale geliyor. Yani kendisi gelecekte yapmak istediklerimizle mükemmel bir şekilde örtüşüyor."



Claxton, sezonu maç başına 11,8 sayı, 9,9 ribaund ve 2,1 blok ortalamaları ile tamamlarken %62 şut isabeti yakalamıştı. 2019 NBA Draftı'nda ikinci turun ilk seçimi olan ve iki yaz önce iki yıllık bir sözleşme imzalayan Claxton, bu yaz sınırsız serbest oyuncu dönemine erken giriş yapmış durumda.





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