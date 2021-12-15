Newcastle, Trippier için 35 milyonu gözden çıkardı!

İngiliz ekiplerinden Newcastle'ın, Atletico Madrid'in sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'i transfer etmek istediği iddia edildi.



The Northern Echo, kulübün Trippier için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı ve oyuncuya yıllık yaklaşık 9 milyon euroluk bir sözleşme teklif edeceği, aynı zamanda transfer gerçekleşirse oyuncunun kulüp tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olacağını aktardı.



Trippier bu sezon Atletico Madrid ile çıktığı 15 maçta gol ve asist katkısı yapamadı.





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