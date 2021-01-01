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NBA, iki yönlü kontratlı oyuncuların limitlerini kaldırıyor

NBA'in, iki yönlü sözleşme sahibi oyuncuların normal sezonda 50 maçın ötesinde oynamalarına ve playofflara katılmalarına olanak tanıyan değişiklikleri onaylamasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, iki yönlü sözleşme sahibi oyuncuların normal sezonda 50 maçın ötesinde oynamalarına ve playofflara katılmalarına olanak tanıyan değişiklikleri onaylamasının beklendiği açıklandı.

Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası (NBPA) ile henüz bir anlaşma olmadığı bildirilse de, sendikanın bu değişiklikleri desteklediği kaydedildi.

Sezon öncesi dönemde, takımların maaşları bastırmak için iki yönlü oyuncu kadro boşluklarını nasıl kullanabilecekleri konusundaki endişeler nedeniyle, kuralların değiştirilmesine direnilmişti. Bununla birlikte, NBPA'in endişeleri, kısmen KOVID-19 salgınıyla ilgili sonuçlar nedeniyle sezonun ilk yarısında azalmış durumda.

ESPN'e göre beklenen anlaşma, 50 maçı aşan iki yönlü oyunculara, NBA'in mevcut minimum sözleşmesine göre olan ölçekte ödeme yapılmasını sağlayacak. Bu miktar ise, anlaşmalarının standart sözleşmelere dönüştürülmesi durumunda elde edecekleri miktarla aynı düzeyde.


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