NBA, 12 Kasım'da Miami Heat karşısında Donovan Mitchell ve Evan Mobley'i dinlendiren Cleveland Cavaliers'a 100 bin dolar para cezası kesti.



Lig, 2023–24 sezonundan önce yürürlüğe giren oyuncu katılım politikasının, normal sezonun rekabetçi yapısını korumak ve oyuncu katılımını artırmak amacıyla getirildiğini hatırlattı.



Cleveland, Mitchell (altı kez All-Star) ve geçen sezon ilk kez All-Star seçilen Mobley olmadan Miami'yi 130-116 mağlup etmişti. Ayrıca Cavaliers, 10 Kasım'daki maçta ameliyatlı sol başparmağını zorlayan All-Star guard Darius Garland'dan da yoksundu.



