26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

NBA'den Cavaliers'a All-Star oyuncuları dinlendirmesi sebebiyle 100 bin dolar ceza!

NBA, 12 Kasım'da Miami Heat karşısında Donovan Mitchell ve Evan Mobley'i dinlendiren Cleveland Cavaliers'a 100 bin dolar para cezası kesti.

Lig, 2023–24 sezonundan önce yürürlüğe giren oyuncu katılım politikasının, normal sezonun rekabetçi yapısını korumak ve oyuncu katılımını artırmak amacıyla getirildiğini hatırlattı.

Cleveland, Mitchell (altı kez All-Star) ve geçen sezon ilk kez All-Star seçilen Mobley olmadan Miami'yi 130-116 mağlup etmişti. Ayrıca Cavaliers, 10 Kasım'daki maçta ameliyatlı sol başparmağını zorlayan All-Star guard Darius Garland'dan da yoksundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
