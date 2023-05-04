Sacramento Kings genel menajeri Monte McNair, NBA'de Yılın Yöneticisi seçildi.



Cleveland Cavaliers basketbol operasyonları başkanı Koby Altman oylamayı ikinci sırada tamamlarken, Utah Jazz'dan Justin Zanik ve Denver Nuggets'tan Calvin Booth ise üçüncü sırayı paylaştılar.



McNair'in kadro yapısı, Kings'i 2004-05 sezonundan bu yana en iyi sezonuna taşımış ve Kuzey Amerika'daki tüm büyük spor ligleri arasındaki en uzun aktif playoff kuraklığını sona erdirmişti. Sacramento, normal sezonu 48-34'lük bir dereceyle tamamladıktan sonra, playoffların ilk turunda yedi maçta Golden State Warriors'a elenmişti.



McNair'in 2020'de Kings'e katılmasından bu yana en dikkate değer hamleleri arasında All-Star oyuncu Domantas Sabonis ve keskin şutör Kevin Huerter'ı ayrı takaslarla alması, Keegan Murray ve Davion Mitchell'ı draft etmesi ve bu sene Yılın Clutch Oyuncusu ödülüne layık görülen, ekibin en değerli oyuncusu De'Aaron Fox'ın kontratını beş yıl daha uzatması gibi başarılar yer alıyor.



Başarılı genel menajer ayrıca bu sezonun Yılın Koçu ödülünü kazanmış olan Mike Brown'ı da işe alan yöneticiydi.



Kings, McNair'in sözleşmesini Ocak ayında uzatmıştı.





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