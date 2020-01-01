Nash, Kyrie ile Isiah Thomas'ı karşılaştırdı!

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, ekibin yıldız ismi Kyrie Irving ile NBA efsanesi Isiah Thomas'ı karşılaştırdı.



Nash, New York Post'tan Steve Serby ile röportaj yaptı ve Kyrie'yi ilk kez oynarken gördükten sonra ne hissettiği sorulduğunda, Nash kendisinin top üzerindeki yeteneği hakkında konuştu:



"Bu zor bir soru, çünkü onu üniversitede bir veya iki kez oynarken görmüştüm ama zar zor hatırlıyorum. Birini yüzlerce kez oynarken izlediğinizde, ilk zamanı hatırlamak daha zor oluyor. Ama ne kadar müthiş bir beceri seviyesine ve oyun için bir yeteneğe sahip olduğu, benim için çok açıktı."



Nash, Irving ile Detroit Pistons efsanesi Thomas arasındaki benzerliklerden de bahsetti ve Thomas'ın çocukken kendisinin idolü olduğunu söyledi:



"İkisi de inanılmaz derecede yetenekli ve yaratıcı adamlar. Isiah benim idolümdü, bu yüzden karşılaştırmaları hemen görebiliyorum."



