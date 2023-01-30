Napoli'den Ferdi Kadıoğlu için dev rakam!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta misafirleri vardı! İtalyan gözlemciler Ferdi Kadıoğlu'nu tribünden takip etti ve Napoli'ye tekrar rapor sundu. Yetenekli oyuncu ile ciddi anlamda ilgilenen Napoli, transfer sürecini çok titiz yönetiyor ve tüm ihtimalleri gözetiyor. Daha önce Kanarya'dan Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi transfer eden Mavi Beyazlılar, adeta Kadıköy'ü mesken tuttular.16.20 milyon euroya Eljif Elmas'ı ve 18.05 milyon euroya da Kim Min Jae'yi transfer ederek Fenerbahçe'nin kasasını dolduran Napoli, şimdi de Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro civarlarında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Sansasyonel transferin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenirken, bir yandan da Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı gerçekleşmiş olacak. Bu anlamda da bir rekor kıracak olan büyük transfer için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.Ali Koç dönemi ile birlikte Fenerbahçe'de resmen kasa dolmaya başladı! Giuliano, Josef de Souza, Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min Jae gibi isimleri yüksek bedeller ile elden çıkaran Fenerbahçe'de, şimdi ise Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gündemde. Eğer süreç böyle devam ederse, Ali Koç, en çok transfer girdisi sağlayan başkan olarak tarihe geçebilir.Fenerbahçe ile daha önce transfer görüşmeleri yapan ve akabinde aldığı oyunculardan memnun olan Napoli, yine İstanbul'dan transfer yapmaya hazırlanıyor. İki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin de ön plana çıktığı kritik süreç, Ferdi Kadıoğlu için ödenecek yüksek bedel ile devam edecek gibi duruyor.İtalyan basınında da Napoli ile Ferdi Kadıoğlu haberleri sık sık yer alıyor ve taraftarları heyecanlandırıyor. Bu yıl Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, bir yandan da uzun vadeli yatırımlarına devam ediyor. 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ile tamamlanması düşünülen transferde görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor.