Nadal - Djokovic yarı finalde eşleşti

Fransa Açık'ta yarı finalistler belli oldu. Novak Djokovic İtalyan Berrettini'yi eleyerek yarı finalde Rafael Nadal'la eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nadal - Djokovic yarı finalde eşleşti
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10 Haziran 2021 07:51
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Novak Djokovic yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 11. gün, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic ile klasmanın 9. basamağındaki Matteo Berrettini arasında yapılan müsabakayla sona erdi.

Sırp tenisçi Djokovic, İtalyan rakibi Berrettini'yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Djokovic, 3 saat 28 dakika süren karşılaşmanın ardından yükseldiği yarı finalde, İspanyol Rafael Nadal'la karşılaşacak.


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