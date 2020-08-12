Mustafa Cengiz: 'Emre Kılınç bir kişilik abidesi'

Galatasaray'da yeni transfer Emre Kılınç, kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal katıldı.



İmzanın ardından Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Emre Kılınç transferi ile ilgili Galatasaray Televizyonu'na açıklamalar yaptı.



"BİR KİŞİLİK ABİDESİ"



Başkan Mustafa Cengiz, "Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim." ifadelerini kullandı.



"EMRE'YE TEŞKKÜRLER"



İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi… 'Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray'a yapar mıyım?' dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir." şeklinde konuştu.



Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Emre Kılınç'ın transferini bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz: Sevgi parayla ölçülmez." ifadelerini kullanırken Başkan Yardımcımız Kaan Kançal da sözlerini şöyle noktaladı: "Önce karakter olarak çok çok iyi bir insanı Galatasaray camiasına kazandırdığımızı daha sonra da iyi bir futbolcu kazandırdığımızı düşünüyorum. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.



