Muratbey Uşak'ın nefesi yetmedi, Eskişehir kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Eskişehir Basket, sahasında Muratbey Uşak'ı 85-84 yendi.
Karşılaşmada Muratbey Uşak, ilk çeyreğin 9. dakikasını 21-16 üstün geçerken, Eskişehir Basket 6-0'lık serisiyle ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, konuk takımın ilk 2 dakika sayı bulmasına izin vermedi: 28-21. Daha sonra toparlanan konuk takım Muratbey Uşak, ikinci periyodun 4. dakikasında beraberliği yakaladı: 28-28. Eskişehir Basket hızlı hücumlarla 17. dakikada skoru 35-33'e getirdi. Ev sahibi takım soyunma odasına da 51-41 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan konuk takım, 24. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 56-51. Rakip takıma, Duncan ve Ayres'in sayılarıyla karşılık veren Eskişehir Basket, maçın 26. dakikasında skoru 64-58'e getirdi. Ev sahibi takım, son çeyreğe de 72-63 önde girdi.
Muratbey Uşak'ın son çeyrekteki çabaları farkı azaltsa da Eskişehir Basket salondan 85-84 galip ayrıldı.
Salon: Anadolu Üniversitesi
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Can Mavisu
Eskişehir Basket: Buğrahan Tuncer 9, Caner Erdeniz, Ayres 10, Duncan 12, Baron 15, Berkay Candan 5, Doğan Şenli 2, Yunus Emre Sonsırma 9, Kravtsov 10, Marshall 13
Muratbey Uşak: Şafak Edge 14, Özcan Sürücü 6, Calloway 19, Tayfun Erülkü 11, Carmichael 28, Murat Kozan 6, Mehmet Erim Özgül, Süleyman Yavaş, Yiğit Özovalı
1. Periyot: 22-21
Devre: 51-41
3. Periyot: 72-63Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın