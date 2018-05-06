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Muratbey Uşak'ın nefesi yetmedi, Eskişehir kazandı!

Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında sahasında Muratbey Uşak'ı 85-84 mağlup etti.

Kaynak: AA
Muratbey Uşak'ın nefesi yetmedi, Eskişehir kazandı!
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06 Mayıs 2018 23:10
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Eskişehir Basket, sahasında Muratbey Uşak'ı 85-84 yendi. 
 
Karşılaşmada Muratbey Uşak, ilk çeyreğin 9. dakikasını 21-16 üstün geçerken, Eskişehir Basket 6-0'lık serisiyle ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı. 
 
İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, konuk takımın ilk 2 dakika sayı bulmasına izin vermedi: 28-21. Daha sonra toparlanan konuk takım Muratbey Uşak, ikinci periyodun 4. dakikasında beraberliği yakaladı: 28-28. Eskişehir Basket hızlı hücumlarla 17. dakikada skoru 35-33'e getirdi. Ev sahibi takım soyunma odasına da 51-41 önde gitti. 
 
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan konuk takım, 24. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 56-51. Rakip takıma, Duncan ve Ayres'in sayılarıyla karşılık veren Eskişehir Basket, maçın 26. dakikasında skoru 64-58'e getirdi. Ev sahibi takım, son çeyreğe de 72-63 önde girdi. 
 
Muratbey Uşak'ın son çeyrekteki çabaları farkı azaltsa da Eskişehir Basket salondan 85-84 galip ayrıldı.
 
Salon: Anadolu Üniversitesi
 
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Can Mavisu
 
Eskişehir Basket: Buğrahan Tuncer 9, Caner Erdeniz, Ayres 10, Duncan 12, Baron 15, Berkay Candan 5, Doğan Şenli 2, Yunus Emre Sonsırma 9, Kravtsov 10, Marshall 13
 
Muratbey Uşak: Şafak Edge 14, Özcan Sürücü 6, Calloway 19, Tayfun Erülkü 11, Carmichael 28, Murat Kozan 6, Mehmet Erim Özgül, Süleyman Yavaş, Yiğit Özovalı
 
1. Periyot: 22-21
 
Devre: 51-41
 
3. Periyot: 72-63
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