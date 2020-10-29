Mourinho: 'Bale'in 4 Şampiyonlar Ligi kupası var'

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Real Madrid'den kiraladıkları Gareth Bale'e olan eleştirilerin yersiz olduğunu ifade etti.



Galli oyuncunun Real Madrid'de 4 Şampiyonlar Ligi zaferi kazandığını söyleyen Mourinho, "Gareth Bale'in 4 Şampiyonlar Ligi kupası var, benim ise sadece 2. İtibar önemlidir, gerçekler de önemlidir. Gareth Bale, Real Madrid'de gerçekten fark yaratan bir oyuncu olmuştur. O gittikten sonra, 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi kazandılar. Büyük bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



Yıldız oyuncunun zamanla eski formuna döneceğini söyleyen Portekizli hoca, "Onun bir takım oyuncusu olarak davranışları inanılmaz, Tottenham oyuncusu olarak davranışları da görülmeye değer. En iyi seviyesine yaklaşıyor. Gerçekten çok, çok iyi çalışıyor." dedi.



Tottenham'a geldikten sonra 2 maçta 80 dakika süre alan Bale, 1 asist yaptı.







