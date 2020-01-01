Morey: "Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan ikisi bizde, kazanmamız lazım"

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, sezonun 30 Temmuz'da başladıktan sonra ekibinin şampiyonluk kazanmaya hala hazır olduğuna inanıyor.



47 yaşındaki açık sözlü yönetici, FOX Sports'un First Things First programına konuk oldu ve düşüncelerini duyurdu:



"Şu anda dünyada gerçek baskıyı gördük ve şükürler olsun ki bazı önemli değişiklikler yapılıyor. Basketbol baskısı bazında, çok fazla şey var. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan ikisine sahibiz ve bu şampiyonluğu kazanmamız gerekiyor."



Süperstarlar James Harden ve Russell Westbrook'un öncülüğünde Rockets, rekabet gücü yüksek olan Batı Konferansı'nda etkilerini gösterebilmişlerdi.



Rockets ekibi 40-24'lük derecesiyle şu anda Oklahoma City Thunder ile beşinci ve altıncı sırayı paylaşıyor.



