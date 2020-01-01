Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Morey: "Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan ikisi bizde, kazanmamız lazım"

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, sezonun 30 Temmuz'da başladıktan sonra ekibinin şampiyonluk kazanmaya hala hazır olduğuna inanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, sezonun 30 Temmuz'da başladıktan sonra ekibinin şampiyonluk kazanmaya hala hazır olduğuna inanıyor.

47 yaşındaki açık sözlü yönetici, FOX Sports'un First Things First programına konuk oldu ve düşüncelerini duyurdu:

"Şu anda dünyada gerçek baskıyı gördük ve şükürler olsun ki bazı önemli değişiklikler yapılıyor. Basketbol baskısı bazında, çok fazla şey var. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan ikisine sahibiz ve bu şampiyonluğu kazanmamız gerekiyor."

Süperstarlar James Harden ve Russell Westbrook'un öncülüğünde Rockets, rekabet gücü yüksek olan Batı Konferansı'nda etkilerini gösterebilmişlerdi.

Rockets ekibi 40-24'lük derecesiyle şu anda Oklahoma City Thunder ile beşinci ve altıncı sırayı paylaşıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal