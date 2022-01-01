Morant, Beverley'ye karşı geri adım atmadı!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, Minnesota Timberwolves point guardı Patrick Beverly'ye karşı geri adım atmadı.



Grizzlies'in 116-108 kazandığı karşılaşmada Morant, trash-talk sevdalısı ve sahada fiziksel oynamayı seven Beverly'nin yaptığı bir harekete karşı sakince tepki gösterdi.



Maçın son dakikalarında Grizzlies 107-106 öndeyken, Desmond Bane hızlı hücumda zorlu bir turnike pozisyonuna girmişti ve Morant ile Beverly kendisini arkadan takip ediyordu.



Bu sırada Beverley Morant'i itip ardından fileden Ja'nın eline düşen topu çelince, ikili yüz yüze geldi ve birbirlerine ufak çaplı bir trash-talk yaparken görüldüler.



Morant, bu karşılaşmada Grizzlies adına 16 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla oynayarak triple-double yapmaya oldukça yaklaşmıştı.



Grizzlies ekibi ise galibiyet serisini 11 maça uzatarak, 30-14'lük bir derece yakalamış durumda ve şu anda Batı Konferansı'nda üçüncü, tüm ligde ise dördüncü sırada yer alıyor.



