NBA, LA Clippers uzun forveti Montrezl Harrell'ın, NBA Hustle ödülünün 2019-20 sezonu sahibi seçildiğini duyurdu.



NBA Stats'tan Brian Martin'e göre bu ödül, takımının sezon boyunca kazanmasına yardımcı olmak için enerji ve çabayı gösteren oyuncuyu onurlandırıyor.



Hustle ödülünün önceki kazananları arasında takım arkadaşı Patrick Beverley (2016-17), eski Philadelphia 76ers pivotu Amir Johnson (2017-18) ve Boston Celtics guardı Marcus Smart (2018-19) yer alıyor.



Dakika başına, Harrell ligde savunma box-out'larında (0,193) ve hücum faulü aldırmalarda (0,017) birinci, box-out yaptırdığı takım ribaundlarında üçüncü (0,119), genel box-out'larda dördüncü (0,208) ve şuta el kaldırmalarda 11'inci sırada yer aldı (0,444).



26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda, iki tanesi dışında hep benchten geldiği 63 maçta 18.6 sayı, 7.6 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalayarak, 2019-20 sezonu için Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı.



