Montpellier: 'Belhanda'yı alamıyorum, imkansız'

Galatasaray'ın mart ayında serbest bıraktığı Younes Belhanda için eski kulübü Montpellier'ye geri dönüş yolu da kapandı.



Konu hakkında Midi Libre'ye konuşan Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, "Salı günü Belhanda ile tekrar sohbet ettik. Şu anda Belhanda ile maddi sebeplerden ötürü sözleşme imzalayamıyoruz. Belhanda gelseydi muhteşem olurdu ama bu mümkün değil. Ayrılan oyuncu yok, TV gelirleri azaldı, tribün gelirim kalmadı. Bu nedenle Belhanda'ya hiçbir şey garanti edemem. Biraz beklemeli." ifadelerini kullandı.



"FEDAKARLIK YAPMIŞTI VE ANLAŞMIŞTIK"



Nicollin, "Belhanda'yı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşadım. Aslında büyük bir fedakarlık yaptığı finansal bir plan üzerinde anlaşma sağlamıştık. Bunun için ona teşekkür ediyorum. Eğer fırsatı varsa, başka bir kulübe transfer olabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste noktalamak istemiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Galatasaray'da 131 maça çıkan Belhanda, 22 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti. Montpellier altyapısından yetişen Belhanda, 2009-2013 yılları arasında Fransız ekibinde başarılı bir dönem geçirmişti.



