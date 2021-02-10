Mohammed 3 maçta da fileleri havalandırdı

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, üst üste çıktığı 3 maçta da gol attı.



Sarı-kırmızılı ekibe Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı ilk maç olan Medipol Başakşehir müsabakasında fileleri havalandırdı. Muhammed, ikinci resmi maçında deplasmandaki Fenerbahçe derbisinin tek golünü kaydetti.



Aytemiz Alanyaspor maçında da gol sevinci yaşayan genç futbolcu, üst üste 3 resmi müsabakada da fileleri havalandırmayı başardı.



Mustafa Muhammed 2 ve Onyekuru 1 kez direğe takıldı



Galatasaray'da Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed 2, Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru ise 1 kez direğe takıldı.



Mücadelenin 64. dakikasında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan 23 yaşındaki santrfor, dar açıya rağmen vuruşunu yaptı. Kaleci Jose Marafona'yı geçen meşin yuvarlak uzak kale direğine çarptı.



Onyekuru'nun 70. dakikada yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce kaleci Jose Marafona'ya sonra da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



Maçın uzatma bölümünde bir kez daha ceza sahasında topla buluşan Muhammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yine direğe çarptı. Pozisyonun devamında Gedson Fernandes topu ağlara gönderdi.







