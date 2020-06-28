Modern Pentatlon Federasyonundan on-line eğitim semineri

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), il temsilcilerine yönelik on-line eğitim semineri düzenleyecek.



Federasyondan yapılan açıklamada, 30 Haziran Salı günü düzenlenecek seminerde eğitim, teknik, altyapı, organizasyon, hakem, dış ilişkiler, basın kurulları başkan ve yöneticilerinin il temsilcileriyle bilgi paylaşımında bulunacağı ifade edildi.



TMPF Altyapı Geliştirme Kurulu Başkanı Erdinç Çalyan, Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Eğitim Kurulu Başkanı Süha Başer, Teknik Kurul Başkanı Kutluğhan Özkan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz, Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Emir Kıvanç Başar ve Basın Kurulu Üyesi Yunus Argan'ın seminerde sunum yapacağı aktarıldı.



Seminerde, "Modern pentatlon sporunda altyapı geliştirme", "Normalleşme döneminde organizasyon yaklaşımları", "Yeni normalleşmede sporcuların yarışma sistemleri", "2019-2020 yılları yarış analizi", "İllere yönelik aday hakem kurs ve eğitim seminerleri", "Uluslararası modern pentatlon örgütleri ile ilişkiler" ve "İletişim mecralarının eşgüdümlü ve etkin kullanımı" konu başlıklarının ele alınacağı belirtildi.



