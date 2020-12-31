(millipiyangoonline.com) ikramiye çıkan numaralar Yılbaşı 2021 MPİ çekilişi sonuçları

Milli Piyango ikramiye çıkan numaralar size de kazandırabilir. Satın aldığınız Milli Piyango biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını en hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. (Yılbaşı 2021 MPİ çekilişi) Milli Piyango sonuçları, amorti rakamları, ikramiye tutarları ve daha fazlası bu sayfada yer almaktadır.

31 Aralık 2020 20:06
(millipiyangoonline.com) ikramiye çıkan numaralar Yılbaşı 2021 MPİ çekilişi sonuçları
Milli Piyango ikramiye çıkan numaralara hemen ulaşabilirsiniz. 2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaralar merakla sorgulanıyor. Milli piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaralarla ilgili sonuçlar, detaylar... 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma günü Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına, kazanan numaralara, amorti çıkan biletlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız milli piyango bilet sorgulama, kazanan numaralar ve diğer detaylarla ilgili bilgiler haberimizde! Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve aradığınız her şey burada...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, Milli Piyango idaresi tarafından açıklanmaktadır. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaraları, çekiliş sonrası hemen öğrenebilmektesiniz. http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php adresinden Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan numaralarına anında ulaşabilirsiniz. Milli piyango yılbaşı biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını anında sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN BİLET

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan bilet, Türkiye genelinde merak edilmekte. Her yıl yapılan Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bu yılda dağıttığı ikramiyelerle birçok kişinin hayatını değiştirecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan bilet numarasını sonuç sayfasından öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ RAKAMLARI

Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları, büyük ikramiye kazanamayanların tek umudu olmaktadır. Satın aldığınız Milli piyango yılbaşı biletine amorti çıkıp çıkmadığını anında kontrol edebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ilk olarak amorti kazanan numaralar açıklanmaktadır. Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamlarını, MPİ.gov.tr'den öğrenebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ LİRA?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu. Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

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MİLLİ PİYANGO AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango biletlerinin son rakamına göre verilen ikramiye türü "Amorti" olarak bilinmektedir. Yılbaşı çekilişi gerçekleştirilirken amorti için 2 farklı rakam çekilmektedir. Bu 2 rakamdan bir tanesi biletinizin son rakamındaki sayı ile uyuşuyorsa amorti bilet kategorisine girmektedir. Milli Piyango biletinizi fiziki olarak satın aldıysanız, ödeme alacağınız Milli Piyango İdaresi (millipiyango.gov.tr) ve Milli Piyango Online (https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/2021-yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama) sitesinde yer alan bayilere götürdüğünüzde bileti satın alırken ödediğiniz tutar ne ise aynı tutarı iade alabilirsiniz.

2021 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek bilet aldıysanız ve amorti tutturduysanız 25 TL, yarım bilet için amorti tutturduysanız 50 TL ve tam bilet alıp amorti kazandıysanız 100 TL ödeme alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYIN...

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

2021 Yılbaşı çekilişi için toplam ikramiye tutarı 563 Milyon 400 Bin TL, büyük ikramiye tutarı ise 100 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

Toplamda dağıtılacak ikramiye adedi ise 2.950.906 olarak belirtilmiştir. İkramiye adetleri, miktarlar ve tutarlar alttaki gibidir.

İkramiye Tutarı: 100.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 100.000.000 TL, İkramiye Adedi = 1 Adet
İkramiye Tutarı: 20.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 10.000.000 TL, İkramiye Adedi = 2 Adet
İkramiye Tutarı: 10.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 1.000.000 TL, İkramiye Adedi = 10 Adet
İkramiye Tutarı: 3.600.000 TL, İkramiye Miktarı: 120.000 TL, İkramiye Adedi = 30 Adet
İkramiye Tutarı: 1.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 10.000 TL, İkramiye Adedi = 100 Adet
İkramiye Tutarı: 1.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 5.000 TL, İkramiye Adedi = 200 Adet
İkramiye Tutarı: 500.000 TL, İkramiye Miktarı: 1.000 TL, İkramiye Adedi = 500 Adet
İkramiye Tutarı: 5.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 500 TL, İkramiye Adedi = 10.000 Adet
İkramiye Tutarı: 16.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 400 TL, İkramiye Adedi = 40.000 Adet
İkramiye Tutarı: 60.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 300 TL, İkramiye Adedi = 200.000 Adet
İkramiye Tutarı: 140.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 200 TL, İkramiye Adedi = 700.000 Adet
İkramiye Tutarı: 200.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 2.000.000 TL, İkramiye Adedi = 2.000.000 Adet
İkramiye Tutarı: 6.300.000, İkramiye Miktarı: 100.000, İkramiye Adedi = 63 Adet Teselli İkramiyesi

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİ AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR İÇİN TIKLAYIN!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango bileti aldığınızda üzerinde seri numarası olduğunu göreceksiniz. Bu sayılar bilete özeldir ve çekilişler gerçekleştirildiğinde bu rakamlar üzerinden kazanan şanslı numaralar belli olmaktadır. Biletlerin üzerinde yer alan seri numarasının son rakamına göre ve 2, 3, 4, 5 ile 6 bilen rakamlarına göre ikramiye tutarları değişmektedir. Büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi bunlar üzerinden belirlenmektedir.

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleştikten sonra bilet sorgulama işlemleri için iki farklı yöntem mevcuttur. Bunlardan bir tanesi bilet numarası girerek, sorgulama motoru (programı) ekranı üzerinden bilet sorgulama yöntemidir. Bir diğer yöntem ise sıralı tam liste üzerinden bilet numaranızı arayarak bulma yöntemidir.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi gerçekleştikten sonra http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php sayfasından sıralı tam liste ekranına ulaşabileceğiniz gibi, bilet numarası ile online sorgulama ekranına da ulaşabilirsiniz. Biletinizi sorgulamak ve sonuçları öğrenmek için tek yapmanız gereken şey bilet numaranızı arama kutucuğuna yazmak ve "Bileti Sorgula" butonuna tıklamaktır.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MPİ.GOV.TR MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA! TIKLAYIN...

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yılbaşı özel çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan ve büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

Sisal Şans'ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı içinde yer alacak ve Şans Merkezi'nden saat 23:00'te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEYİN



Kaynak: Sporx.com

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