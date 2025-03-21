Milli Takım, Dünya Curling Şampiyonası'nda 11. oldu

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, grup aşamasını 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle bitirerek turnuvada 11. oldu.



Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, Güney Kore'nin Uijeongbu kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele etti.



Şampiyonanın grup aşamasında Japonya'yı 4-3, ABD'yi 8-3, Litvanya'yı 8-2 mağlup eden Türkiye, Çin'e 5-3, İsveç'e 8-1, İsviçre'ye 8-4, Norveç'e 7-6, Güney Kore'ye 9-4, Danimarka'ya 9-3, Kanada'ya 8-3, İtalya'ya 8-6 ve İskoçya'ya 10-6 yenildi.



Ay-yıldızlılar böylece ilk 2'nin doğrudan yarı finale, sonraki 4 ekibin ise play-off turuna yükseldiği 13 takımlı grupta 11. sırayı alarak elendi.



2024 ve 2025 dünya şampiyonalarında topladığı puanlarla Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na kota alamayan Türkiye Milli Kadın Curling Takımı, şansını olimpiyat eleme turnuvasında deneyecek.



