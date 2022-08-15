Milli okçulardan 1'i altın 3 madalya birden

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geleneksel okçulukta mücadele eden Türk sporcular günü 3 madalyayla tamamladı.
Saraçoğlu Spor Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar puta atışları finalinde iki Türk sporcu mücadele etti.
Aysun Demirci, müsabakayı 7-4 kazanarak altın, Sena Keçeci ise gümüş madalya kazandı.
Erkekler puta atışlarında ise Oğuz Okçu, bronz madalyanın sahibi oldu.
Saraçoğlu Spor Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar puta atışları finalinde iki Türk sporcu mücadele etti.
Aysun Demirci, müsabakayı 7-4 kazanarak altın, Sena Keçeci ise gümüş madalya kazandı.
Erkekler puta atışlarında ise Oğuz Okçu, bronz madalyanın sahibi oldu.
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