13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Milli Kadın Tenisçiler tarihi maça çıkıyor!

A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'larında mücadele edecek.

calendar 13 Kasım 2025 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Tenis Takımı'nın tarihinde ilk kez yer alacağı Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'ları, 14 Kasım Cuma günü başlayacak.
 
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre F Grubu'ndaki ay-yıldızlılar, Almanya ve Belçika ile karşılaşacak. Maçlara, 14-16 Kasım tarihlerinde Almanya'nın Münih kentindeki Ismaning Tenis Kulübü ev sahipliği yapacak.
 
F Grubu karşılaşmalarında Türkiye'yi Zeynep Sönmez, Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu, Berfu Cengiz ve İpek Öz'den oluşan takım temsil edecek.
 
Türkiye, 14 Kasım Cuma günü ev sahibi Almanya, 15 Kasım Cumartesi günü ise Belçika'nın karşısına çıkacak. Grupta sıralama, 16 Kasım Pazar günü oynanacak Almanya-Belçika maçıyla belirlenecek.
 
Takımların 3'erli 7 gruba dağıtıldığı play-off maçları sonucu grup liderleri, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne yükselecek. Kalan 14 ekip ise 2026'da bölgesel grup 1 seviyesinde mücadelesine devam edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
