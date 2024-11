Milli hentbolcu Avrupa Şampiyonası'nın heyecanını yaşıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporculardan Aslı İskit Çalışkan, organizasyonda yer almanın çok önemli olduğunu söyledi.



Türkiye'nin ilk kez mücadele edeceği Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan'da başlayacak. Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen'de (Macaristan) organize edilecek şampiyona, 15 Aralık'ta sona erecek.



Kariyerini Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımında sürdüren ve Türkiye'yi uzun yıllardır Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil eden milli hentbolcu Aslı İskit Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılımının, kendilerinden önce bu formayı giyen hentbolcularla birlikte yılların emeğiyle geldiğini belirten Aslı İskit, "Milli takım olarak tarihimizde ilk defa böyle büyük bir organizasyona katılacağız. Hentbolumuzun geldiği son nokta. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek çok büyük bir başarı. Ben de bu takımın bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bu ekibin bir parçası olarak Macaristan'a gitmek mutluluk verici." diye konuştu.



Türk hentbolunu 8 yıldır İsveç, Almanya ve Romanya'da başarılı bir şekilde temsil eden Aslı İskit, tecrübelerini genç hentbolculara aktardığını belirterek şöyle konuştu:



"Şu anda Romanya'da hentbola devam ediyorum. Milli takım kampında çok sayıda genç sporcumuz oluyor. Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde 17 Yaş Altı Milli Takımı da şu anda kampta. O kızlarla da antrenman yapıyoruz. Soruları oluyor. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bize de ablalarımız yardımcı olmuştu. Her şey uzaktan göründüğünde çok zor gelebiliyor. Bazı şeyler onlara imkansız gelebiliyor. Bunun hiç de zor olmadığını konuştukça anlıyorlar. Bana da çok imkansız ve zor gelmişti. Küçük bir kız çocuğuyken bazı şeyleri gözlerinde büyütebiliyorlar. Onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana da ablalarım çok yardımcı oldu ve yol gösterdi."



"Her zaman Avrupa'da bulunmak istiyoruz"



Avrupa Şampiyonası'na katılımın sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan milli oyuncu, "Evet Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık ve bu başarının içerisinde olduk. Çok gururluyum ama bir başarıda en önemli şey sürdürülebilirlik. Büyük bir adım atıldı, o kapıyı araladık ama o kapıyı sonuna kadar açmak istiyoruz. Kesinlikle her zaman Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz 2026 yılında da Antalya'da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Kesinlikle başarının sürdürülebilir olması çok önemli." şeklinde konuştu.



Antalya'nın bir spor şehri olduğuna işaret eden ay-yıldızlı sporcu, "2026 Avrupa Şampiyonası'na Antalya'nın ev sahipliğini duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü Antalya seyircisi hentbola çok alışkın." dedi.



Macaristan'da milli takımın nasıl bir iz bırakacağına yönelik Aslı İskit Çalışkan, "Üstümüzde ay-yıldızı taşıdığımız her saniye, her hareketimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sahada da tabii ki en iyi hentbolu oynayacağız. İlk defa Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz ama neden olmasın? Norveçlilerin, İsveçlilerin yaptığını biz neden yapamayalım?" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de artık takımların daha bilinçli, koordineli ve çok iyi antrenörlerle çalıştığını kaydeden milli oyuncu, "Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra son topu bilemezsiniz. En büyük takımlar dahi küçük takımlara yenilebiliyor. Sporda böyle şeyler oluyor. Tabii ki bizden sonraki sporcular için yolu açmak istiyoruz. Bu başarıda onlara yol göstermek istiyoruz." diye konuştu.



Hentbolda hayal ettiği başarılara değinen Aslı İskit Çalışkan, "Kariyerimin herhalde en güzel şeyi olimpiyatlara katılmak olur. Her aldığımız kupa önemli. Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası... Hepsi önemli. Her zaman sahaya kazanmak ve madalya için çıkıyorum. Benim için kupa fark etmez." değerlendirmesinde bulundu.