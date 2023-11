Milli dansçıların hedefi dünya şampiyonasında final görmek

Türkiye Dans Şampiyonası'nın gençler standart kategorisi birincileri Batu Sandıraz ve Nehir Çam en büyük hedeflerinin Dünya Dans Şampiyonası finallerinde Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.



Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 15 Ekim tarihinde düzenlenen Gençler Standart Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalarak 12. olan Batu Sandıraz ve Nehir Çam, yeni döneme ilişkin hedef ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Milli dansçı Batu Sandıraz, 6 yaşından beri profesyonel olarak dans ettiğini dile getirdi.



Dans sporuna annesi Meltem Sandıraz sayesinde başladığını anlatan 18 yaşındaki Batu, "6 yaşındayken annemler dansı çok sevdiğimi fark etmiş. Ne zaman müzik duysam dans etmişim. Dansta çok derece elde ettim. Şu ana kadar partnerim Nehir Çam ile iki kez Türkiye şampiyonu olduk. Nehir ile yaklaşık 5 yıldır milli takımda ülkemizi uluslararası yarışlarda temsil ediyoruz." dedi.



"Hollanda'da ilk 12'ye girerek tarihi bir başarı elde ettik"



Batu Sandıraz, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde ekim ayında Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) tarafından düzenlenen Gençler Standart Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalarak tarihi bir başarı elde ettiklerini belirtti.



Okul ve sınav yoğunluğuna rağmen dansa devam ettiğini aktaran Batu, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu, dansı ne kadar sevdiğimi gösteriyor. 12 yıldır Fame Dans Sporları Kulübü bünyesinde dans ediyorum. 4 yıldır da partnerim Nehir Çam ile Türkiye'yi temsil ediyoruz. Katıldığımız ilk dünya şampiyonamız 2021 yılında Almanya'da yapılan Gençler Standart Dünya Şampiyonası idi. Orada 60 çift arasında güzel bir başarı elde ederek 31. olduk. 2022'de ise Romanya'nın Sibiu şehrinde yapılan Gençler Standart Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktık. Böylece ilk kez bir Türk çifti çeyrek finale kalmış oldu. Bu sene ise Hollanda'daki Gençler Standart Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecemizi elde ederek yarı finale kaldık. Orada 30 ülkeden 51 çift yarıştı. Biz ilk 12'ye girerek tarihi bir başarı elde ettik. Bu Türkiye için şu ana kadar elde edilmiş en iyi derece. Bunun dışında 40'ın üzerinde uluslararası yarışa katılarak ülkemizi temsil ettik."



Hedeflerini değerlendiren Batu, "Öncelikli hayalim dans sporunda Türkiye'de en yukarılara çıkmak. Tüm dünyada Türkiye denilince 'iyi bir dans seviyesinde' bahsedilsin isterim. Hedefim ise WDSF Dünya Şampiyonası'nda final görmek. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Yazın her gün partnerimle gelip günde 4-5 saat kadar çalışıyorduk. Kamplarda ise bu süre 12 saati buluyor. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



"Dans sporu Türkiye'de son 10 yıla göre iyi bir noktada"



Batu Sandıraz, dans sporunun Türkiye'de son 10 yıla göre iyi bir noktada olduğunu ama hala yurt dışına göre yeterli düzeyde olmadığını düşündüğünü aktaran Batu, "Daha çok gelişmesi için federasyonumuz ve sponsorların sporculara destek vermesi gerek. Letonya'ya 21 yaş altı dünya şampiyonasına davet edilmiştik mesela. Fakat pahalı uçak biletlerinden dolayı oraya gidemedik. Bu gibi sorunlarımız var. Maddi imkanlarından dolayı yurt dışına çıkamayan benim gibi çok sayıda sporcu var. O açıdan yetkililerin özellikle de sponsorların desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dansı sevdiği sürece yapmaya devam edeceğini anlatan Batu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünyada rol model olarak aldığım Rus dansçı Dmitry Zharkov var. 40 yaşında ve hala dünya şampiyonu. Normalde insanlar 35 yaşında emekli olurken o hala devam ediyor. Çok iyi bir yetenek gerçekten. Bu 50 yaş olur 60 yaş olur. Tabii insanın biyolojik bir sınırı var. Bu sporda her branş gibi belli bir yaşa kadar yapılabiliyor. Yapamadığımı anladığım anda da bırakıp eğitmen olmak istiyorum."



Nehir Çam: "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonlarında finale kalmak"



Milli dansçı Nehir Çam ise dansa 10 yaşında başladığını belirterek, "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonlarında finale kalmak. Onun için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz." dedi.



Türkiye, Avrupa ve dünyada çok sayıda dereceleri olduğunu anlatan 18 yaşındaki Nehir, dans sporunun en büyük tutkusu olduğunu belirtti.



Çocukluğundan beri dans ettiğini aktaran Nehir, "Batu ile birlikte iki kere Türkiye şampiyonu olduk. En son Hollanda Amsterdam'da yapılan şampiyonada yarı finale çıktık. Türkiye'de çiftler kategorisinde şu anda elde edilen en iyi derece bu. O yarış öncesi çok heyecanlaydım. Herkes çok ümitliydi, ben ise stresliydim. Sahneye geçip dansa başlayınca hepsi geçti. Yarı finale kaldığımızı görünce de çok mutlu olduk. Ne kadar yorgun olsak da o an hepsini unuttuk. Çok güzel bir histi. Ülkemize bu başarıyı kazandırdığımız için çok mutluyum." diye konuştu.



Başarılı olmak için çok çalıştıklarını ve haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını anlatan Nehir, şunları kaydetti:



"Ancak sınav senemiz olduğu için bu sene bunu 3 güne indirdik. Yazın ise her gün gelip en az 4 saat çalışıyoruz. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında finale kalmak. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Bir taraftan okulda okuyorum, zor olacak ama başaracağımıza inanıyorum. Litvanyalı Eva Zukauskaite örnek aldığım, çok sevdiğimi bir dansçı. Kendisini çok beğeniyorum. Dünya şampiyonu oldukları için kondisyonları çok iyi. Çok güzel dans ediyor. Onlardan biri neden olmayalım. Dansta Türkiye çok daha başarılı olabilir. Bu anlamdan bizde çok yetenekli sporcular var. Bunun için yurt dışından hocalar getirilebilir. Daha çok kamp yapılabilir. Daha çok WDSF organizasyonları yapılabilir. Onun için federasyon ve sponsorların desteğini bekliyoruz. Spor hayatım bittiğinde de iyi bir eğitimci olarak dansta devam etmek, dansçı çocuklar yetiştirmek istiyorum. Başta ailem, antrenörlerim ve olmak üzere bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum."





