Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton'ın dizindeki sakatlığın rehabilitasyon sürecine girdiği ve playofflara hazır olmayı umduğu bildirildi.



Sezonun büyük bölümünde sağ dizindeki ağrıyla uğraşan Middleton'ın, geçtiğimiz Perşembe günü dizine MR çekilmişti.



The Athletic'ten Shams Charania, MR sonuçlarının temiz çıktığını ve Middleton'ın önümüzdeki hafta rehabilitasyon sürecine girerek, 15 veya 16 Nisan'da başlayacak olan playofflar için oynamaya hazır olmayı umduğunu söyledi.



Middleton bu sezon Milwaukee formasıyla sadece 33 maçta forma giyebilmişti. Aralık ayı başlarında sezondaki ilk maçına çıkan All-Star oyuncu, iki hafta forma giydikten sonra bir ay daha parkelerden uzak kalmıştı. O zamandan beri Bucks tarafından ara sıra dinlendirilen Middleton, ilk beş çıkarıldığı maçlarda da limitli dakikalarla oynayabilmişti.





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