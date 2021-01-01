Metta: "Lakers çok yaşlı sayılmaz, şampiyon olabilirler!"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Metta Santifold-Artest, Lakers'ın NBA şampiyonluğunu kazanma fırsatına sahip olduğunu söyledi.



Lakers ekibi 2021-22 sezonuna, yaş ortalaması bazında en yaşlı takım olarak giriyor olsa da, buna rağmen 2010'da ekiple şampiyonluk kazanmış olan Santifold-Artest, LeBron James ve arkadaşlarının NBA şampiyonluğunu kazanma şansına sahip olduğunu açıkladı.



Metta, görüşlerini Twitter hesabından paylaştığı bir videoda şu şekilde belirtti:



"Lakers ligdeki en yaşlı takım ama çok yaşlı değiller. Hepsi 39 ya da 40 yaşında değil. Yaşlanmanın eşiğindeler. Eşsiz bir durumdalar, biz şampiyonluk kazandığımızda, ortalama 29-30 yaşlarındaydık.



Michael Jordan son şampiyonluğunu kazandığında, muhtemelen 34 yaşında falandı. Bununla birlikte, en verimli dönemlerinden yeni yeni çıkmakta olan bir grup Hall of Fame oyuncusuna sahipler. Halen oyun zekaları ve fiziksel yetenekleri işler durumda.



Lakers'ın Finalleri kazanma fırsatına sahip olduğunu düşünmemin nedenlerinden biri de bu."



