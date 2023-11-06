Metin Uca trafik kazası geçirdi: Son dakika Metin Uca hasta mı?

Trafik kazası geçiren Metin Uca'nın menajeri yaptığı açıklamada, "2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını diliyoruz" dedi. Peki, Metin Uca kimdir, hasta mı?Geçtiğimiz hafta otomobilinde seyir halindeyken bilinci kaybolduğu için trafik kazası geçiren televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.Kaza geçirdiği sırada Uca'nın yanında da olan menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca'nın dün akşam acil ameliyata alındığını ve başarılı geçtiğini belirtti. Baykara, kritik 24 saati atlatmayı beklediklerini bildirdi.Metin Uca'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklama şöyle:"Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması: 3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz.Benim dışımda verilen bilgilere itimat etmeyiniz. Gerekli açıklamayı gelişmeler oldukça bu hesaptan yapacağım."Metin Uca 1961 yılında Hakkarili bir baba ve Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul'da geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Metin Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı.Van Erciş'te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı'nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 1999 – 2000 yıllarında televizyoncu olarak çalışmaya başladı.1999 yılından itibaren sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul'da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı.