Mert Hakan, 3 hafta oynamayacak

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş sakatlandı.

Haber; Sabah
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Mert Hakan, 3 hafta oynamayacak
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14 Ocak 2022 13:33
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı.

Dün idmanda sakatlanan sarı-lacivertli futbolcunun MR'ı çekilirken sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.

İyileşme süresi üç hafta olarak açıklanan 27 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor deplasmanının yanı sıra gelecek hafta içinde oynanacak Altay ve Sivasspor (D) karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli futbolcu, Süper Lig'e verilecek aranın ardından Başakşehir karşılaşmasına yetişebilecek.

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