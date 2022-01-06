Hellas Verona'da forma giyen Türk stoper Mert Çetin'in son talibi Yukatel Kayserispor oldu.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Mert Çetin, Yukatel Kayserispor resmi teklifini iletti. Verona, henüz bu teklife yanıt vermedi.



2019 yazında Gençlerbirliği'nde Roma'ya 4.3 milyon euro bonservisle giden Mert Çetin, 1 sene sonra 8 milyon euro karşılığı Verona'ya imza attı.



25 yaşındaki Mert Çetin, bu sezon 3 resmi maçta 134 dakika süre aldı.





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