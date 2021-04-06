Merih Demiral, Kovid-19'u atlattı!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın koronavirüsü atlattığı açıklandı.

Haber; AA
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Merih Demiral, Kovid-19'u atlattı!
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06 Nisan 2021 22:07
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Demiral'a yapılan 2 moleküler Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirterek, milli oyuncunun artık tecrit altında olmadığını açıkladı.

Kulüp, Demiral'ın yarın sabahtan itibaren takımının idmanlarına katılacağını bildirdi.

Milli futbolcu da kulübünün duyurusunu İngilizce "Geri döndüm" ifadesiyle paylaştı.



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