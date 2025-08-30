Mehdi Taremi, Olympiakos yolunda!

İranlı forvet Mehdi Taremi, kariyerine Yunanistan'da devam etmeye hazırlanıyor.Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter ile Olympiakos, oyuncunun transferi için anlaşmaya vardı.Anlaşmaya göre Olympiakos, Taremi'nin bonservisi için Inter'e 2.5 milyon euro ödeyecek.Taraflar arasındaki belgelerin son kontrolleri yapılırken, resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.32 yaşındaki golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Olympiakos'un yeni transferi olacak.Taremi'nin adı, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.Inter'de geçen sezon 43 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.