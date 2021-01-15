Medipol Başakşehir'in konuğu Sivasspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medipol Başakşehir'in konuğu Sivasspor
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15 Ocak 2021 13:48
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.

Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.

- Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

- İrfan Can Kahveci ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.

İrfan Can, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



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