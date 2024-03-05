Max Verstappen için Mercedes iddiası!

Formula 1'de Lewis Hamilton'ın gelecek yıl için Ferrari ile anlaşmasının ardından gündem yaratan bir iddia daha ortaya atıldı.



F1'de üst üste 3 kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen'in Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçeceği iddia edildi.



Alman basınında yer alan habere göre; Hollandalı pilotun 2025'te Lewis Hamilton'ın yerini almak için en güçlü aday olduğu belirtildi.



Bu kararın alınmasında Red Bull takımındaki kaosun etkili olabileceği de ifade edildi.



Red Bull danışmanı Helmut Marko da, Max Verstappen - Mercedes iddialarına dair yaptığı açıklamada, "Eğer takımdan ayrılmak isterse, onun önünde durmayacağım" dedi.



Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'den ise konu hakkında ilginç bir açıklama geldi. Berger, "Christian Horner, Red Bull'da kalıyor. Adrian Newey - Helmut Marko ikilisi ayrılıyor. Max Verstappen ise Mercedes'e geçiyor" ifadelerini kullandı.



Red Bull, geçtiğimiz günlerde Christian Horner hakkındaki suçlamalarla gündeme gelmişti.



Hollanda medyası, Horner'ın bir çalışanına "uygunsuz" davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti.





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