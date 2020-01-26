Max Kruse takımını uçurdu

Kruse ve Muriqi'yle Başakşehir'i yıkan Fenerbahçe, istatistiklerde rakibine büyük üstünlük kurdu. Fenerbahçeli oyuncular 29 şut atıp, 52 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.

Haber; Takvim
Max Kruse takımını uçurdu
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26 Ocak 2020 10:15
Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken sezonun en etkili oyunlarından birini oynadı. Bu müthiş oyun istatistiklere de yansıdı. Sarı-Lacivertliler güçlü rakibi karşısında toplam 29 şut denemesinde bulundu. Bu şutların 8'inde çerçeveyi bulabildi. Ayrıca 26 orta yapıldı.

SEZON REKORUNA ULAŞTILAR

Kanarya dün 52 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu. Ayrıca F.Bahçeli oyuncular dün tam 74 ikili mücadele kazandı. Bu alanda Fenerbahçe sezonu rekoruna ulaşmış oldu.

KRUSE VE MURIQI YİNE İŞBAŞINDA

Başakşehir karşısında F.Bahçe'nin gollerini atan Kruse ve Muriqi takımlarını yine sırtladı. Bu iki futbolcu geçen hafta 2-0 kazanılan Gaziantep maçında da golleri kaydetmişti.

BİLİNÇLİ KART GÜLÜNÇ OLAY!

Muriqi, Gaziantep maçında bilinçli kart gördüğü iddialarını yalanladı. "Öyle olsa korner direğine tekme atardım" dedi.

KRUSE FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Son haftaların formda ismi Kruse, Başakşehir'i yıkan isimlerin başındaydı. Alman oyuncu harika bir gol kaydetti.

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