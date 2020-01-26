Max Kruse takımını uçurdu

Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken sezonun en etkili oyunlarından birini oynadı. Bu müthiş oyun istatistiklere de yansıdı. Sarı-Lacivertliler güçlü rakibi karşısında toplam 29 şut denemesinde bulundu. Bu şutların 8'inde çerçeveyi bulabildi. Ayrıca 26 orta yapıldı.Kanarya dün 52 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu. Ayrıca F.Bahçeli oyuncular dün tam 74 ikili mücadele kazandı. Bu alanda Fenerbahçe sezonu rekoruna ulaşmış oldu.Başakşehir karşısında F.Bahçe'nin gollerini atan Kruse ve Muriqi takımlarını yine sırtladı. Bu iki futbolcu geçen hafta 2-0 kazanılan Gaziantep maçında da golleri kaydetmişti.Muriqi, Gaziantep maçında bilinçli kart gördüğü iddialarını yalanladı. "Öyle olsa korner direğine tekme atardım" dedi.Son haftaların formda ismi Kruse, Başakşehir'i yıkan isimlerin başındaydı. Alman oyuncu harika bir gol kaydetti.