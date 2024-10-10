Mauro Icardi geçmişi arıyor!

Süper Lig'de 111 defa topla buluşup fileleri 2 kez havalandıran Mauro Icardi'nin şutları gole çevirme başarısı, geçen sezon aynı periyoda göre yüzde 37.5'ten 25'e geriledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi geçmişi arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2024 08:15
Galatasaray'da taraftarın sevgilisi Mauro İcardi, son dönemde performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

Özellikle son iki maçta etkisiz kalan ve Alanya karşılaşması biter bitmez özel uçağa atlayıp ülkesine giden Arjantinli, gösterilen tepkiye sosyal medyada sarı-kırmızılı formayla attığı gollerin sayısını paylaşarak yanıt verdi.

Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 16 şutunda 7 isabet bulan ve 6 gol atan İcardi, bu sezon aynı periyotta ise kaleyi 8 kez yoklarken 3 isabette ağları sadece 2 kez sarsabildi. Gol yapma başarısı yüzde 37.5'ten yüzde 25'e geriledi.

TOPLA GEÇEN SEZONDAN FAZLA BULUŞTU

Şutu da yarı yarıya düşen deneyimli isim, eski performansını aratırken rakiplerinin korkulu rüyası olan santrfor imajından da uzak kaldı. Rakamlar, İcardi için geride kalan haftalarda 'Yeterince top alamıyor' iddialarının da doğru olmadığını gözler önüne serdi. Aslan'ın forveti, bu sezon ligde 111 kez topla buluşmasına rağmen 2 gol attı. Tangocu, geçen dönem aynı süreç içerisinde 108 topta ağları 6 kez havalandırdı. Bu sezon topla daha fazla buluşmasına karşın amacına ulaşamadı.

WANDA NARA İLE BARIŞTI

Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonlukların mimarlarından biri olan Mauro İcardi, çıktığı 83 maçta 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Milli arada gittiği Arjantin'de uzun süredir küs olduğu hayat arkadaşı Wanda Nara ile yeniden barışan 31 yaşındaki tecrübeli golcünün, yarın Türkiye'ye dönerek takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery