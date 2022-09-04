Mauricio Lemos'tan flaş hamle!

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, Instagram hesabından Fenerbahçe ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauricio Lemos'tan flaş hamle!
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04 Eylül 2022 17:27
Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'de ayrılacak isimler konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Son olarak, Sarı-lacivertli ekibin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, Instagram hesabında bulunan Fenerbahçe ile alakalı tüm paylaşımları kaldırdı.

Yabancı kuralı sebebiyle takımdaki bazı yabancı futbolcularla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Mauricio Lemos da elden çıkarılması planlanan isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin ayrılacağını vurgulamıştı.

2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Mauricio Lemos, bu sezon başında Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından 5 maçta görevlendirilmişti.
 
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