Mauricio Lemos'tan flaş hamle!

Transfer döneminin son günleri yaklaşırkenayrılacak isimler konusunda hareketli saatler yaşanıyor.Son olarak, Sarı-lacivertli ekibin Uruguaylı stoperihesabında bulunanile alakalı tümsebebiyle takımdaki bazı yabancı futbolcularla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Mauricio Lemos da elden çıkarılması planlanan isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Başkanıda önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin ayrılacağını vurgulamıştı.2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Mauricio Lemos, bu sezon başında Teknik Direktörtarafından 5 maçta görevlendirilmişti.