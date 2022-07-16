Marcel Tisserand'a İtalya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ardından bir başka savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın da takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Marcel Tisserand'a İtalya'dan sürpriz talip
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16 Temmuz 2022 13:47
Fenerbahçe'de defans hattında yaprak dökümü devam ediyor. Kim Min-Jae'nin ardından Marcel Tisserand'ın da takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekiplerinden Udinese'nin Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve UEFA'ya verilen listede yer almayan Tisserand için Udinese'nin 3 milyon euro teklif yaptığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor.

Fenerbahçe formasıyla toplamda 52 maça çıkan başarılı stoper, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Tisserand'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.



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