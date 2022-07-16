Marcel Tisserand'a İtalya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'de defans hattında yaprak dökümü devam ediyor. Kim Min-Jae'nin ardından Marcel Tisserand'ın da takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekiplerinden Udinese'nin Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve UEFA'ya verilen listede yer almayan Tisserand için Udinese'nin 3 milyon euro teklif yaptığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor.



Fenerbahçe formasıyla toplamda 52 maça çıkan başarılı stoper, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Tisserand'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.







