Marcao'dan Sevilla'ya kötü haber

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao sakatlandı. Sevilla kulübü yaptığı açıklamada 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin bir süre sahalardan ayrı kalacağını belirtti.



3 HAFTA SAHALARDAN UZAK



Sevilla kulübü resmi sitesinden yaptığı duyuruda geçen çarşamba günü antrenmanı yarıda bırakan Marcao'nun 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.



Brezilyalı savunmacının sol bacak hamstring kasında yırtık olduğu ifade edildi.



Marcao sezon başında bonuslarla 15 milyon euro karşılığında İspanyol ekibine transfer olmuştu. Brezilyalı savunmacı henüz yeni takımında resmi olarak karşılaşmaya çıkamamıştı.



"ASLA VAZGEÇMEM"



Marcao, sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı. İşte o açıklama;



"Buradaki başlangıç planladığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için göstereceğim özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!"









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