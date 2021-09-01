Manchester City, Ederson ile sözleşme yeniledi

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson'un sözleşme süresini uzattı

Haber; AA
Abone Ol
Manchester City, Ederson ile sözleşme yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2021 16:09
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson'un sözleşme süresini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresinin 2026 yılına kadar uzatılması konusunda 28 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Manchester City'ye 2017 yılında Benfica'dan transfer edilen Brezilyalı file bekçisi; Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones ve Ruben Dias'ın ardından bu yaz takımıyla sözleşme uzatan beşinci oyuncu oldu.

İngiltere temsilcisinde 195 karşılaşmada kalesinde 145 gole izin veren Ederson, 97 maçta ise kalesini gole kapadı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.