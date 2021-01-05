Mame Thiam: "Biz aile gibiyiz!"

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Mame Thiam, gol atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mame Thiam: 'Biz aile gibiyiz!'
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05 Ocak 2021 21:10
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta iki gol atan Mame Thiam, bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Thiam, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Gol attığım için çok mutluyum. Yüzde yüz performansınızı takım olarak ortaya koyduğunuzda golleri buluyorsunuz. 3 puan ise benim için daha büyük mutluluk." dedi.

Takımın mücadelesini golle taçlandırdığını anlatan Thiam, "Şimdi Alanyaspor ile evimizde oynayacağız. Bir ay içinde çok fazla maçımız olacak. Yoğun bir periyot olacak. Umuyorum ki galibiyetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkların yanı sıra yeni tip koronavirüs vakalarına rağmen takım olarak iyi mücadele verdiklerini kaydeden Thiam, "Aile gibiyiz. Zorluklara rağmen her şekilde çalışıyoruz. Bu mücadele bizlere ilerleyen zamanlarda yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarları çok özlediklerini vurgulayan Thiam, "Umuyorum ki bu süreç çok hızlı şekilde sona erer ve taraftarlarımız da tekrar geri dönüp bizlere destek olmaya devam eder. Onlar bizim için 12. adam. Görmek istediğim şey attığım gollerden sonra onların kutlama yapmaları ve mutluluk yaşamalarıdır." diyerek sözlerini tamamladı.



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