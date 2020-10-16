Malatyaspor'da 4 oyuncunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekipleirnden Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Malatyaspor'un açıklamasında, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." ifadeleri yer aldı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
Malatyaspor'un açıklamasında, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." ifadeleri yer aldı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.