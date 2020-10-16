Malatyaspor'da 4 oyuncunun testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor, 4 futbolcuda koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Malatyaspor'da 4 oyuncunun testi pozitif çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2020 16:55
Süper Lig ekipleirnden Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Malatyaspor'un açıklamasında, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için