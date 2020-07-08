(66) Başakşehir

(62) Trabzonspor

(54) Sivasspor

(52) Galatasaray (1 maçı eksik)

(50) Fenerbahçe

(50) Beşiktaş (1 maçı eksik)





(48) Alanyaspor (1 maçı eksik)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 31. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Malatyaspor 1-0'lık skorla kazandı.İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Malatyaspor'a galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Walter'ın asistinde Acquah'tan geldi.Bu sonucun ardından son 4 maçta topladığı 7 puanla puanını 32'ye yükselten Yeni Malatyaspor, kümede kalma yarışında önemli bir adım daha attı ve 13. basamağa kadar yükseldi. Şampiyonluk yarışından uzaklaştıktan sonra 3. sırayı da riske sokan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından 54 puanla ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti.67. dakikada Gökhan Töre'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.68. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor golü buldu. Hafez'in pasında topla buluşan Acquah'ın ceza alanı dışından uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.79. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top auta gitti.82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.Yeni 4 EylülYaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenSamassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 75 Skuletic), Fatih Aksoy (Dk. 46 Kone), Cofie (Dk. 83 Djerler), Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 60 Fernando), Yatabare (Dk. 83 Yasin Öztekin)Farnolle, Robin Yalçın (Dk. 90 Kjartansson), Mina, Hadebe, Chebake, Acquah, Murat Yıldırım (Dk. 90 Fofana), Donald (Dk. 63 Walter), Gökhan Töre (Dk. 77 Yiğithan Güveli), Hafez, Umut BulutDk. 68 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)Dk. 26 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 29 Hadebe, Dk. 85 Farnolle, Dk. 90+9 Mustafa Akbaş (Yedek kulübesinde) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)