Lugano'dan 2012 yılına dair transfer itirafı

Bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten ve şu anda Brezilya'da Sao Paulo'nun Sportif Direktörlük görevini yürüten Diego Lugano, futbolculuk kariyerine dair açıklamalarda bulundu.



Lugano, PSG'de forma giydiği dönemde gerçekleşmeyen bir transferle ilgili itirafta bulundu.



"İYİ BİR TEKLİF YAPTILAR"



Uruguaylı emekli stoper açıklamasında; "PSG'de olduğum dönemde Gremio'dan ilgi vardı. Ekvador ile milli maçımız varken 1 ya da 2 gün önce Gremio heyeti bana iyi bir teklifle geldi. Esas olarak beni isteyen dönemin sportif direktörü Rui Costa'ydı. Ben bir Uruguaylı'ydım ve daha önce Sao Paulo'da forma giymiştim. Aslında Gremio'yla hiçbir alakam yoktu." dedi.



Lugano açıklamalarının devamında; "Rui Costa sonrasında bana taraftarlara bir anket yaptıklarını ve yüzde 85 oranında taraftarın beni istediğini söyledi. Beni şaşırtmıştı ama benim Sao Paulo taraftarına olan sözümden dolayı bu transfer gerçekleşmedi." dedi.



Diego Lugano, kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin yanı sıra PSG, Malaga, West Bromwich gibi kulüplerde forma giydi.



