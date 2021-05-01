Lucescu'ya şampiyonluk bonusu 3.5 milyon euro

Dinamo Kiev'i şampiyon yapan Mircea Lucescu'nun alacağı bonus miktarını açıkladı.Ukrayna basını, 75 yaşındaki teknik adam Mircea Lucescu'nun Dinamo Kiev kulübünden cömert bir bonus alacağını duyurdu. Haberlere göre Lucescu'nun Dinamo Kiev'i şampiyon yapması ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımasından dolayı toplam 3,5 milyon euro alacağı belirtildi.Rumen basını ise Lucescu'nun bu şampiyonluk nedeniyle 1 milyon eurodan fazlasını almayacağını iddia etmişti.Ukrayna Süper Kupası'nı müzesini götüren Dinamo Kiev, mayıs ayında oynanacak Ukrayna Kupası finalini de kazanması halinde sezonu 3 kupayla kapatacak.