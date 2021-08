Lorik Cana: 'İyi ki gitmişim ve Muslera gelmiş'

İstanbul'da gerçekleşen UEFA Avrupa Kupaları kura çekiminde, Galatasaray 'ın eski oyuncularından Lorik Cana da Nihat Kahveci ile birlikte Konferans Ligi'nin kura çekimini gerçekleştirdi.



Fanatik Gazetesi'nden Çağrı Davran ile bir röportaj gerçekleştiren Cana, Galatasaray'ın kalecisi Muslera için de konuştu.



İşte Cana'nın sözleri...



Siz Lazio'ya gittiniz, Muslera, Galatasaray'a geldi...



"O dönem bu benim için başka bir büyük kulübe gitmek için bir fırsattı. Bu sayede de Galatasaray'a Fernando Muslera geldi. Şu an baktığınızda bunun iyi bir seçim olduğunu görüyoruz. İyi ki gitmişim ve Muslera buraya gelmiş (Gülerek).Uzun yıllardır da Galatasaray'da forma giyiyor. Kulübe harika katkılarda bulunuyor ve ona büyük saygı duyuyorum."



Galatasaray'ın maçlarını takip ediyor musun?



"Elbette izliyorum. Ligde her maçı değil ama derbileri kaçırmıyorum. Avrupa'daki karşılaşmalarını daha çok takip ediyorum. Galatasaray için her zaman hedef zirvedir. Geçen sezon gol averajıyla şampiyonluğu kaybettiler. Belki Şampiyonlar Ligi'ne kalamadılar ama böyle büyük kulüpler 1-2 sene düşüşe geçseler de, sonra tekrar toparlanırlar."



Lorik Cana röportajının tamamını Fanatik Gazetesi'nin bugünkü baskısından okuyabilirsiniz.