FA Cup yarı finalinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Liverpool, 3-2'lik skorla kazandı.



Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ibrahima Konate ile 17 ve 45. dakikalarda Sadio Mane kaydetti. Manchester City'nin golleri ise 47. dakikada Jack Grealish ve 90. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.



Bu sonucun ardından Liverpool, FA Cup'ta finale yükselen ekip olmayı başardı.





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